Названы «Лучшие питомцы-2020» в Нижнем Новгороде.

К этому дню мы бежали, перебирали лапками, добирались прыжками – и вот, наконец, он настал! Сегодня завершилось интернет-голосование самого милого конкурса на просторах интернета «Лучший питомец-2020». В течение двух недель на сайте «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» вы могли отдать свой голос за самую очаровательную кошечку и самого неотразимого песика. И вот мы готовы опубликовать итоги этого волнующего кросса.

Победителями среди кошек становятся:

1. Зевс (2087)

2. Чуча (502)

3. Ириска (416)

Победителями среди собак становятся:

1. Юджин (1901)

2. Коржик (406)

3. Линда (141)

Всех победителей, набравших наибольшее число голосов, мы ждем у себя в редакции 30 ноября по адресу улица Горького, 151 б. Пушистых призеров и их владельцев ожидают памятные призы и подарки. Спасибо, друзья, что были с нами эти две недели!

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