«Страшно выходить»: Разгуливающая по улицам рысь напугала жителей Балахны

Дикая кошка забрела в один из дворов Балахны поздно вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дикая рысь замечена на улицах жилых кварталов в Балахне. Свидетелем необычного визита стал местный житель Игнат Шеронов. Именно он и снял лесную кошку на видео, которое разлетелось по всем нижегородским пабликам.

Все произошло на улице ЦКК на окраине Балахны поздно вечером 26 ноября. Здесь старая малоэтажная застройка, и вот в один из дворов и забрела случайная гостья.

Игнат уже собирался спать, как вдруг в окне заметил нечто странное: по хоккейной коробке, расположенной во дворе, бродила огромных размеров кошка.

«Смотри, это рысь!» - позвал он отца. Чтобы рассмотреть зверя получше, мужчины вышли на балкон.

«Она минут десять побродила по хоккейному корту, перемахнула через бортик и скрылась в деревьях. Куда она побежала дальше, мы не видели», - поделился с «Комсомолкой» подробностями Игнат Шеронов.

Следы, оставленные рысью. Фото: Игнат Шеронов

Молодой человек признается, что дикие звери для местных жителей не в новинку: сюда частенько заходят лисы, бывает, даже лоси, но вот рысь они видят в первый раз.

«Мы как ее заметили, я позвонил в 112 - спросил, куда можно обратиться. Меня соединили с какой-то службой Балахны, я снова объяснил всю ситуацию. Мне сказали, «сейчас будем разбираться», но никто не перезвонил и не приехал. А ведь по поселку страшно ходить!», - говорит Игнат.

Скорее всего, рысь пришла в город из леса, расположенного за трассой в километре от жилых кварталов.

«У нас зоопарк в 1,5-2 километрах от дома находится: сначала мы подумали, что она оттуда сбежала! - рассказал очевидец. – Но потом выяснилось, что нет, дикая».

Нижегородцы отмечают, что в последнее время участились случаи выхода диких зверей к людям. Так, в Нижнем Новгороде регулярно видят лис, в том числе в самом центре города, а в Семенове месяц назад и вовсе был замечен разгуливающий по улицам медведь. Позднее он напал на человека - к счастью, мужчина остался жив.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в региональное Министерство экологии с просьбой прокомментировать случай появления рыси на улицах Балахны.

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