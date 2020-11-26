ФНС отсудила у Олега Кондрашова более 600 тысяч рублей

Сейчас бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода скрывается от правосудия за границей. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Федеральная налоговая служба отсудила у бывшиего сити-менеджер Нижнего Новгорода Олега Кондрашова более 600 тысяч рублей. Соответствующее решение было вынесено Нижегородском районным судом, пишет «Коммерсант».

Предметом исковых требований стала недоимка по налогам на доходы физических лиц, которая не была уплачена при продаже в 2018 году медиахолдинга, которым владел господин Кондрашов.

Согласно информации с сайта Нижегородского районного суда, ИФНС обратилась в суд в сентябре этого года с требованием взыскать с Олега Кондрашова 619 тысяч рублей. 24 ноября состоялось судебное заседание, итогом которого стало решение этот иск удовлетворить. Как сказал адвокат Кондрашова, апелляционную жалобу они подавать не будут.

«После вступления решения в законную силу мой доверитель как законопослушный налогоплательщик оплатит требуемую сумму», - сообщил защитник.

Напомним, в настоящее время бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов пребывает в США, куда он уехал в 2018 году незадолго до того, как на него завели уголовное дело. Его обвиняют в получении взяток на 17 млн рублей за право управления городскими кладбищами.

Сейчас Олег Кондрашов находится в международном розыске. В конце октября в средствах массовой информации прошел слух, что бывший сити-менеджер задержан в США, однако сам Кондрашов вскоре опроверг этот факт.

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