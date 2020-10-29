Олег Кондрашов опроверг информацию о своем задержании

Олег Кондрашов прокомментировал информацию о своем задержании в США. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов опроверг факт своего задержания, информация о котором накануне просочилась в СМИ.

Напомним, в среду стало известно, что экс-чиновник задержан в США за нарушение визового режима, и теперь ему грозит принудительная депортация. Как выяснилось, причиной проблем с местным законодательством стала просроченная в 2018 году виза, то есть уже два года господин Кондрашов находится на территории США нелегально. Об этом он рассказал изданию «Коммерсант».

По его словам, сейчас он совместно с юристами ведет работу по получению права на иммиграционный статус.

«Все, кто находится на территории США в статусе продления права на пребывание или в ожидании какого-либо иммиграционного статуса, весь этот период считаются находящимися в процессе депортации. Это называется removal, и так будет до решения о предоставлении статуса»,— пояснил Олег Кондрашов.

При этом он уточнил, что впервые российские правоохранительные органы начали прилагать усилия для возврата его на родину лишь в августе 2020 года. Но, поскольку у России нет договора с США об экстрадиции, то остается рассчитывать на принудительную депортацию со стороны местных властей или добровольную – со стороны самого Кондрашова. В последнем случае ему необязательно отправляться именно на Родину – главное, покинуть территорию Штатов.

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов вместе с семьей улетел в Соединенные Штаты Америки в феврале 2018 года, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2018 году. Его обвиняют в получении взяток на 17 млн рублей за право управления городскими кладбищами.