Митрополит Георгий облачился в защитный костюм и вошел «в красную зону». ФОТО: "Нижний № 1"

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Борскую ЦРБ, где облачился в специальный защитный костюм и побывал в «красной зоне».

- Глава нижегородской митрополии побывал в госпитале, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, - рассказали на сайте Нижегородской епархии. – В каждой палате владыка помолился о здравии больных, пообщался с пациентами и подарил им иконы Серафима Саровского и молитвословы.

Глава Нижегородской епархии помолился о здравии пациентов Борской ЦРБ . ФОТО: "Нижний № 1"

По словам главврача больницы Александра Смирнова, с владыкой они встретились на мероприятии в Большом Пикино, где он и рассказал ему о существовании в больнице молитвенной комнаты.

- Сейчас священники приходят только по необходимости для причастия больных, а у нас очень много православных, которые хотели бы получить поддержку духовную. Владыка отнесся к этому с большим вниманием, - отметил Александр Смирнов.

В ходе визита митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий тщательно соблюдал все меры безопасности.

Все пациенты получили в подарок иконы Серафима Саровского. ФОТО: "Нижний № 1"

- Колоссальный труд несут наши врачи в столь непростое время в борьбе с коронавирусом, - отметил владыка Георгий. - Когда мы посещали реанимационное отделение, увидели воочию, как люди страдают от этой непростой болезни. Поэтому я еще раз прошу всех нижегородцев беречь себя от заражения.