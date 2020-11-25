«Она требовала денег»: Нижегородка похитила ребенка и увезла его в глухую деревню

Нижегородка похитила ребенка и увезла его в глухую деревню. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Громкая история с похищением ребенка и вымогательством денег на днях произошла в Нижегородской области. Причем разыгралось все это действие не между бандитскими группировками, а между двумя давними знакомыми.

- В ноябре нижегородке предстояла плановая госпитализация, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – И чтобы не оставлять своего трехлетнего сынишку одного, она попросила знакомую присмотреть за ним. Та согласилась, и оставила его у себя в Автозаводском районе. Однако спустя три дня она вывезла ребенка в поселок Арья Уренского района, не спросив разрешения у матери. Более того, за возврат ребенка она требовала денег.

О какой сумме идет речь, не сообщается. Однако факт остается фактом – ребенка похитили и вымогали деньги у матери. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего»

- Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается, - рассказали в региональном СУ СКР. – 24 ноября следователям удалось установить местонахождение ребенка. Сейчас он уже передан матери. Что касается, его 24-летней похитительницы, то она задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.