«Отчаянно лаял и скулил»: Нижегородский спасатель бросился в ледяную реку, чтобы спасти провалившегося под лед щенка

Нижегородский спасатель бросился в ледяную реку, чтобы спасти провалившегося под лед щенка. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Чудесная история спасения произошла на днях в небольшом городке Выкса под Нижним Новгородом. Обычно в это время года спасателям приходится снимать с тонкого льда незадачливых рыбаков или просто любителей экстрима. Однако на этот раз под угрозой оказалась жизнь крохотного щенка, провалившегося под лед.

- В единую диспетчерскую службу округа вызов поступил около часа дня 21 ноября, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На место выехала дежурная бригада во главе с Сергеем Игнатенковым.

Спасатель надел водолазный костюм и поплыл к собаке, руками расчищая себе путь от льдин. ФОТО: НИжний НОвгород. Без цензуры".

Как рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без ценуры», щенок барахтался в 30 метрах от берега в районе площади Металлургов.

- Он отчаянно лаял и скулил, пытаясь зацепиться за край полыньи, - рассказывают местные жители. – Однако подобраться к нему по льду было невозможно – он не выдерживал веса человека.

Кроха отчаянно скулил, пытаясь зацепиться за край полыньи. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Тогда спасатель решился на крайнюю меру – он надел водолазный костюм и поплыл к собаке, руками расчищая себе путь от льдин. Все это время коллеги страховали его с помощью веревки. Добравшись до пса, он вытащил его за шкирку из воды и вместе с ним доплыл до берега. К счастью, ни сам спасатель, ни его четвероногий подопечный не пострадали. Сейчас малыша уже забрали к себе местные жители.