Определен проект второй очереди ЖК «Симфония Нижнего»

Первая очередь ЖК "Симфония Нижнего" - дом сдан. Фото: "Столица Нижний"

В столице Приволжья выбрали проект, по которому будет построена вторая очередь жилого комплекса «Симфония Нижнего». Его определили по итогам открытого архитектурного конкурса, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Победителем конкурса стала нижегородская команда ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.» - именно по их эскизу и будет вестись строительство второй очереди «Симфонии» на территории Започаинья. Застройщик будет сотрудничать с архитекторами на всех этапах реализации проекта.

Проект второй очереди ЖК "Симфония Нижнего". Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Проектное решение команды-победителя демонстрирует контекстуальный подход и уважительное отношение к исторической среде Започаинья. При дальнейшей доработке и детализации у проекта есть все шансы стать заметным событием в архитектурной практике Нижнего Новгорода», - отметила министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова.

Открытый конкурс проходил при участии Союза архитекторов, министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, застройщика ООО «РегионИнвест52». На финальный этап конкурса поступило 11 проектов от заявившихся первоначально 28 участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Владикавказа.

Первый дом элитного жилого комплекса «Симфония Нижнего» был сдан летом 2020 года. Он расположен по адресу улица Горького, 70.

«За два года в историческом центре Нижнего Новгорода был возведен жилой дом бизнес-класса с исключительной архитектурой, подземным паркингом и двухуровневой торговой галереей», - подчеркнули в девелоперской компании «Столица Нижний».

Застройщик уверен, что новый ЖК станет «украшением исторической части города и доставит эстетическое удовольствие нижегородцам».

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