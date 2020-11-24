Черная пятница-2020 в Нижнем Новгороде: когда будет, лучшие скидки, список магазинов

Главное в черную пятницу - не потерять голову и не нахватать лишнего. Фото: Олег УКЛАДОВ

Считанные дни остаются до главной распродажи года: черная пятница-2020 в Нижнем Новгороде официально начнется в полночь 26 ноября и продлится четыре дня. Многие магазины и торговые центры уже давненько пестрят рекламой, зазывая покупателей обещаниями грандиозных скидок в черную пятницу. Как не потеряться в этом головокружительном многообразии и действительно сэкономить? Специалисты советуют: чтобы покупки в черную пятницу приносили только реальную выгоду и радость, необходимо планировать их заранее.

«Комсомолка» собрала для Вас лучшие скидки в самых популярных торговых центрах Нижнего Новгорода. Даты проведения акции уточняйте в каждом магазине индивидуально: они могут незначительно меняться относительно официальных.

«МЕГА»

Самый большой нижегородский торгово-развлекательный комплекс приготовил покупателям множество сюрпризов на черную пятницу. С 26 по 29 ноября МЕГА дарит тройные баллы участникам программы лояльности MEGA Friends: все бонусные баллы за каждую совершенную в эти дни покупку в «Меге» утраиваются.

Приближаются холода, а это значит, что самое время подумать о зимнем гардеробе. Магазин «Снежная королева» предлагает скидки от 30% на зимнюю коллекцию 2020-2021 и норковые шубы.

FiNN FLARE объявил скидку до 70 % , в ВAON распродажа от -35% до -50% на все, в Zolla можно сделать покупки с выгодой до 70%, в Rendez-Vous - до 37%, магазин KANZLER объявил скидки до -60% на выделенный ассортимент.

Marks & Spencer предлагает скидку 50% на выборочные модели из ассортимента верхней одежды, трикотажа, платьев, костюмов, аксессуаров и многих других стильных новинок осенне-зимнего гардероба.

Ralf Ringer объявляет обвал цен: -50% на все модели обуви и сумок, в Respect скидки до 70% на обувь и аксессуары, а в фирменном магазине ECCO нижегородцев ждут скидки до 40% на новую осенне-зимнюю коллекцию.

Также распродажи проходят в детских магазинах «Умная игрушка» и LEGO – там можно обнаружить скидки до 30%. Максимальную скидку в 80% объявил «Детский мир» на выделенный ассортимент.

Гипермаркет OBI объявил расширенную распродажу с 23 ноября по 2 декабря: в эти дни здесь можно прикупить что-нибудь для дома или дачи с выгодой до 70%.

В IKEA также пройдет черная пятница. В последние дни ноября здесь можно купить мебель и товары для дома на 15-30% дешевле обычного. Не некоторые товары скидки достигают 50-70%.

Специалисты советуют заранее продумать покупки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Фантастика»

В эти дни в торговом центре скидки ожидаются на различные категории товаров: от бытовой техники до галантереи. В частности, большой sale объявили такие магазины одежды, как Finn Flare – 70%, Love Republic -50%, Tommy Hilfiger – 30-70%, Beefree – 15%, Lady & Gentleman – 50%, Polo Garage – 50%, New Yorker и Cropp town – по 30%.

Большая распродажа коснется и обувных брендов. Так, в магазинах «Котофей», KARI, ZENDEN, Il Tempo покупателей ждут скидки 70%, а в Salamander и Ralf Ringer можно будет приобуться за полцены.

Если вы давно собираетесь приобрести новую сумку или кошелек, то самое время сделать это в черную пятницу, ведь магазины галантереи также снижают цены: «Пан Чемодан» - на 70%, Империя сумок – на 50%, Accent – на 20%.

Не уйдут без покупок и маленькие посетители: Adidas kids предлагает в эти дни скидку 30%, а бренды Choupette и Mon Mary будут предлагать товары за полцены.

В отделах парфюмерии и косметики скидки от 20% до 80%. В акции участвуют Л`Этуаль, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, The Body Shop, Kiehls.

Бытовую технику можно будет приобрести со скидкой до 60% - такой дисконт обещает «М.Видео».

Гипермаркет OBI также не остался в стороне и объявил скидки до 70% на некоторые товары.

«Жар-Птица»

С большими скидками в 70% здесь можно будет купить игрушки и детские товары в магазинах KARI KIDS и «Дочки-сыночки». В магазине ACOOLA скидки до 20%, CROCKID – до 50%.

Магазины одежды POMPA, OLSO, ZOLLA обещают посетителям товары с дисконтом 70%, GLORIA JEANS – до 80%, а в FAMILIA можно приодеться совсем «нахаляву»: там объявлены скидки в 90%! В ZARINA, BUSINESSLINE, SEVINGIN, МАРСАЛА, MADYART, LA VERO PERS, ELIS, INCITY, MODIS покупателей ждут скидки до 50%.

В обувных магазинах DEICHMANN, ROMAX и KARI – минус 70%, BELWEST и RESPECT – до -50%, «Монро» и «Большой обувной» - до -20%.

В гипермаркете «Галамарт» в дни грандиозной распродажи можно урвать полезные товары для дома за полцены. Не останется в стороне и супермаркет «Окей»: там объявлены скидки до 70%.

По итогам черной пятницы торговый центр «Жар-Птица» проведет среди покупателей розыгрыш сертификата в ювелирный магазин.

«Рио»

Почти все магазины, бренды и компании-арендаторы торгового центра предлагают большие скидки, выгодные акции и специальные предложения.

Обувь, сумки, аксессуары со скидкой до 70% нижегородцы смогут приобрести в магазине Kari, в магазине одежды для всей семьи O’STIN Скидка 20% на всё +10% по промокоду в мобильном приложении.

Российская марка одежды Gloria Jeans не уточняет размер скидок, но зазывает покупателей заманчивыми лозунгами: «Новые громадные скидки!» и «Модные джинсы по суперценам!».

Бутик обуви Respect поможет обновить гардероб с выгодой до 70%, а в «Галамарте» 27 ноября скидка на все белые ценники -30%, кроме телевизоров и новогодних искусственных елей.

В дни распродаж многие магазины объявляют тотальные скидки. Фото: REUTERS

«Седьмое Небо»

Теплые куртки, уютные джемперы, стильные платья и другие вещи можно найти в магазинах Zolla со скидками до 70%. В PUMA все эти дни будет действовать выгодное предложение – скидки до 50% и 30% дополнительно, а самые стильные образы сезона от LOVE REPUBLIC будут доступны со скидками до 30%.

В «Снежной Королеве» действуют скидки от 30% на зимнюю коллекцию 2020/21 и норковые шубы, в HENDERSON можно приобрести вещи с дополнительной выгодой 15% на все. С хорошим дисконтом в 70% можно обновить обувь и прикупить аксессуары в магазине Respect.

Черная пятница – это не только про одежду. Так, Московский ювелирный завод объявляет обвал цен: скидки до 70% на украшения из золота и платины со вставками из драгоценных камней. Самое время запастись подарками к новому году.

За пылесосом - в «М.Видео», пока действуют скидки до 50% на топовые бренды. За духами - в «Л`Этуаль»: здесь грандиозная распродажа со скидками до 80% длится весь ноябрь. Участвуют как товары-бестселлеры, так и новинки.

В «Ив Роше» скидки до 50% на более чем 250 продуктов, а также скидка 30% при покупке пяти продуктов из новогодней лимитированной коллекции.

«Небо»

Здесь большая распродажа ожидается среди ювелирных магазинов. Так, скидки до 50% объявлены в салонах «Сенат» и «Диадема. Серебро со вкусом». «Алтын» обещает выгоду до 60% при покупке украшений, а Pandora и вовсе решила удивить скидками до 70% на выделенный ассортимент украшений. В сети «Наше Серебро» весь ассортимент товаров за полцены.

Настоящую сказку для шопоголиков приготовили и местные магазины одежды. В H&M анонсированы скидки 20% на разный ассортимент товаров (каждый день новая категория товаров), в магазине женской одежды EMBERENS скидки на весь ассортимент без исключения от 20% до 70%, в Zolla скидки до 50% на выборочный ассортимент товара, "Костюм&Галстук" заманивает покупателей скидкой 30% на все.

В магазине Oodji будет действовать скидка -25 % на выделенный ассортимент, в Befree дисконт 50% на все, в Матрё также весь ассортимент товаров за полцены. В «ТВОЕ» скидка 20% на все, в Adidas – 30%, в «Поволжье спорт» скидки от 25% до 60 % на одежду и обувь.

В LCWaikiki акция: скидка 500 рублей при сумме чека от 3000 рублей.

В сети обувных магазинов «Монро» скидки от 20 до 50% на зимнюю коллекцию, а в салоне BASCONI выгода до 50% на весь ассортимент. Kari объявил распродажу до 70%.

Детский магазин ТOY.RU предлагает скидки до 50% на выделенный ассортимент, Crockid – до 60%, в «Кораблике» дисконт 70% на выборочный ассортимент. В фирменном магазине «ARTEL» можно найти скидки от 15 до 50%.

«Республика»

Экстремальные скидки до 80% обещает торговый центр своим посетителям в дни распродаж 27-29 ноября.

Максимальный дисконт покупателей ждет в «Летуаль». В магазинах одежды «5 кармаNов», INCITY, Zolla действуют скидки до 70%, салон женского белья Palmetta объявил дисконт от 30% на модные коллекции, в магазине детской одежды Acoola распродажа до 40%.

В бутике спортивной одежды PUMA OUTLET будет действовать выгодное предложение – скидки до 50% и 20% дополнительно, в Nike скидка 30% на весь ассортимент.

Ну а если вы давно мечтали о новом холодильнике или стиральной машине – вам в «М.Видео»: здесь черная пятница рвет цены напополам на топовые бренды.

«Ашан»

Маркетологи гипермаркета придумали даже персонажа грандиозной распродажи, а также целую легенду суперскидок.

«Раз в год в АШАН просыпается ОНО — Чёрное Пятницо — волшебное существо, голодное до скидок, и ОНО уже вышло на охоту. Наш герой ненасытен, поэтому поглощает цены, откусывая от них большие куски, и так появляются суперскидки!» - говорится на сайте магазина.

Расширенная распродажа в «Ашане» проходит с 19 ноября по 2 декабря. Это также касается магазинов «Ашан Сити» и «Атак». С большими скидками можно приобрести продукты, товары для дома, одежду и прочее.

Гипермаркеты «Ашан» в Нижнем Новгороде находятся в торговых центрах «Мега», «Седьмое небо», «Крым», «Фантастика», «Рио».

«Комсомолка» напоминает своим читателям: для безопасного шопинга не забывайте надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Также напоминаем, что в регионе действует указ губернатора, согласно которому дети до 16 лет могут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

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