Тест на коронавирус в Нижнем Новгороде: кому необходим и как изменится процедура. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О долгих ожиданиях результатов теста на коронавирус нижегородцы жаловались не раз. И вот теперь эта процедура изменится. Рассказываем, кто может сдать тест на коронавирус в Нижнем Новгороде.

- Теперь ПЦР-тестирование на COVID-19 не будут делать контактным лицам, не имеющим симптомов, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Контактные лица теперь просто уходят в режим самоизоляции и следят за своим самочувствием, находясь на связи с медицинскими работниками участковой поликлиники. Зато сроки тестирования на коронавирус должны строго укладываться в 48 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о перспективах введения самоизоляции на территории региона. По его словам, повторять весенний сценарий власти пока не собираются. Однако в регионе уже был введен целый ряд дополнительных ограничений. Они коснулись работы кружков, фитнес-клубов, магазинов и рынков.