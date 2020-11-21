«40% вызовов не относятся к экстренным»: Давид Мелик-Гусейнов оценил работу центральной станции скорой помощи

На станции появился новый медицинский отдел, где пациентов консультируют о методах доврачебнои помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Примерно 40% вызовов скорой помощи нижегородцами не являются экстренными. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Министр с рабочим визитом посетил Центральную станцию скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода. Он оценил работу сотрудников и новое программное обеспечение, которое позволяет ускорить прием и обработку вызовов.

- Тяжело коллегам. Звонки идут сплошным потоком. Но эти звонки не только надо принять, но и выслать бригаду. А потом, если понадобится, довезти пациента до стационара, - сообщает замгубернатора. - Наши диспетчеры, супердевушки и парни - справились! Спасибо им! От бумаги уходим в цифру.

Также было отмечено, что на станции появился новый медицинский отдел, где пациентов консультируют о методах доврачебнои помощи. Кроме того, в учреждении теперь также работает психолог, иногда его помощь тоже требуется для пациентов.

Давид Мелик-Гусейнов также успел проанализировал входящие вызовы, поступающие в онлайн-режиме.

- 40% вызовов идет на показания, не относящиеся к скорой помощи. Сыпь на ноге. Боль в спине - остеохондроз. Тремор в руках - вчера перебрали. Выбитыи зуб. И прочее. Диспетчеры мягко стараются объяснять, что это не экстренные показания. Но время на объяснения тоже тратится довольно много, - подчеркнул министр.

В ходе проверки стало понятно, что надо улучшать систему сортировки вызовов, наладить речевые модули для приема вызовов.

- Важно давать максимально исчерпывающую информацию за короткое время, - подметил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, он отметил, что необходимо наращивать количество бригад и машин. В частности, 15 новых машин поступит на службу скорой помощи уже в ближайшее время.

- Всего 40 минут на станции. Но времени хватило оценить, что есть движение в лучшую сторону. Они тоже борются за каждого и помогают всем!! – подытожил замгубернатора.

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