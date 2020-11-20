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«Берут черных щенков для жертвоприношения»: Нижегородских подростков заподозрили в живодерстве

За месяц одни и те же девочки забрали у разных волонтеров несколько кутят и котят – исключительно мальчиков черного цвета
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Информацию о нижегородских живодерках проверяет полиция.

Информацию о нижегородских живодерках проверяет полиция.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий переполох случился в Нижнем Новгороде среди любителей животных. В конце октября в интернет-сообществах по пристрою бездомных собак и кошек прошел слух, что в городе якобы орудуют странные подростки, которые собирают по волонтерам кутят и котят черного цвета для каких-то страшных целей.

«Девушка берет щенков по объявлениям потоком, одного за другим. Звонит, говорит очень мило, ангельским голосом. Это целая семья живодеров. Нерусские, армяне, говорят с легким акцентом. Говорят, что у них нет денег на телефоне, постоянно меняют номера. Щенка, которого они взяли в прошлый четверг, уже нет в живых», - сообщение такого содержания с призывом не отдавать животных без договора быстро разлетелось по волонтерским страничкам.

Этот пост был опубликован во многих группах по пристрою бездомных животных.

Этот пост был опубликован во многих группах по пристрою бездомных животных.

Фото: Скриншот сайта

Как выяснилось, в течение одного месяца некие девочки-подростки забрали у волонтеров несколько щенков. И каждый раз их интересовали именно черные мальчики.

Дайте два!

Семья нижегородки Светланы Макаровой всю жизнь помогает бездомным животным. Подбирают, лечат, выхаживают за свой счет, потом пристраивают. Так должно было произойти и с очередными щенками, которых Светлана принесла с улицы. Но теперь женщина переживает, что кутята попали в плохие руки.

«Позвонила девушка и очень милым голоском сказала, что ей нужно два щенка, - вспоминает Светлана. - Я еще удивилась – зачем сразу два? Но она объяснила, что второй щенок – для бабушки. Неужели я могла подумать, что такое может случиться?! Я неделю в себя прийти не могла».

Как выяснилось, Светлана – не единственная, у кого странная девушка забрала щенков. Все волонтеры, как один, отмечают «ангельский голосок» юной особы, который, видимо, и усыпил их бдительность.

«Мне позвонила девочка-подросток и милым ангельским голосом сообщила, что щенок ей очень нравится, и она хочет его взять себе, что у них частный дом, и он будет жить замечательно. Я отдала ей щенка, - рассказала волонтер Марина программе «Кстати».

Всю ночь дурные предчувствия не покидали Марину, и утром следующего дня она уже писала и звонила девочке с просьбой вернуть щенка, даже предлагала возместить все понесенные расходы, но ей отказали.

«Потом дочка нашла «Вконтакте» информацию, что эта девочка – живодерка. Мы начали звонить, предлагать уже любые деньги, но в ответ была только истерика. Видимо, какие-то сатанисты проводят какие-то ритуалы – именно с черными маленькими щенками», - уверена Марина.

К другому волонтеру – Сергею - девушка приехала не то с подружкой, не то с сестрой.

«Они сказали, что приехали из Балахны, - рассказывает мужчина. - Мне показалось это странным: что, в Балахне нет своих бездомных кутят? Они выбирали именно черненьких мальчиков».

«Их убивают с целью жертвоприношения»

Нижегородка Ольга Танаева – та самая, которая распространила в соцсети информацию о якобы промышляющих в Нижнем живодерах – уверена, что щенков собирают не просто так.

«Их убивают с целью жертвоприношения, иначе зачем столько именно черных кутят и котят набирать? - поделилась с «Комсомолкой» своим мнением волонтер. – Если бы тот щенок, которого отдала Марина, был жив, то его вернули бы обратно, тем более она предлагала за него деньги».

Кстати, в гуляющем по сети предостережении о возможных живодерах указаны сразу четыре номера телефонов, с которых звонили забиравшие щенков девочки. В попытке пролить хоть какой-то свет на эту загадочную историю мы позвонили по этим номерам, но все они оказались недоступны.

Действительно ли девочки, забиравшие щенков, - живодерки и что стало с попавшими к ним животными, теперь будет разбираться полиция, куда уже обратились волонтеры.

В региональном управлении МВД «Комсомолке» подтвердили информацию о том, что к ним поступило заявление от нижегородки о возможном жестоком обращении с животным, которого она отдала новому владельцу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой осуществляются мероприятия по выяснению всех обстоятельств, указанных в заявлении», - рассказали в пресс-службе ведомства.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2019 году Нижний Новгород потрясла история, когда женщина скупала маленьких щенков для лечения мужа от туберкулеза. Якобы употребляя в пищу мясо кутят, можно излечиться от этого недуга.

При этом женщина не скрывала своих намерений, а говорила волонтерам прямо: «Пусть ест на здоровье. Оно ничем не пахнет, это мясо. Даже тушенку можно делать. И так с картошечкой пожарить. Понимаете? Это серьезно! А что такого-то?».

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