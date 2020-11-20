«Берут черных щенков для жертвоприношения»: Нижегородских подростков заподозрили в живодерстве

Информацию о нижегородских живодерках проверяет полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий переполох случился в Нижнем Новгороде среди любителей животных. В конце октября в интернет-сообществах по пристрою бездомных собак и кошек прошел слух, что в городе якобы орудуют странные подростки, которые собирают по волонтерам кутят и котят черного цвета для каких-то страшных целей.

«Девушка берет щенков по объявлениям потоком, одного за другим. Звонит, говорит очень мило, ангельским голосом. Это целая семья живодеров. Нерусские, армяне, говорят с легким акцентом. Говорят, что у них нет денег на телефоне, постоянно меняют номера. Щенка, которого они взяли в прошлый четверг, уже нет в живых», - сообщение такого содержания с призывом не отдавать животных без договора быстро разлетелось по волонтерским страничкам.

Этот пост был опубликован во многих группах по пристрою бездомных животных. Фото: Скриншот сайта

Как выяснилось, в течение одного месяца некие девочки-подростки забрали у волонтеров несколько щенков. И каждый раз их интересовали именно черные мальчики.

Дайте два!

Семья нижегородки Светланы Макаровой всю жизнь помогает бездомным животным. Подбирают, лечат, выхаживают за свой счет, потом пристраивают. Так должно было произойти и с очередными щенками, которых Светлана принесла с улицы. Но теперь женщина переживает, что кутята попали в плохие руки.

«Позвонила девушка и очень милым голоском сказала, что ей нужно два щенка, - вспоминает Светлана. - Я еще удивилась – зачем сразу два? Но она объяснила, что второй щенок – для бабушки. Неужели я могла подумать, что такое может случиться?! Я неделю в себя прийти не могла».

Как выяснилось, Светлана – не единственная, у кого странная девушка забрала щенков. Все волонтеры, как один, отмечают «ангельский голосок» юной особы, который, видимо, и усыпил их бдительность.

«Мне позвонила девочка-подросток и милым ангельским голосом сообщила, что щенок ей очень нравится, и она хочет его взять себе, что у них частный дом, и он будет жить замечательно. Я отдала ей щенка, - рассказала волонтер Марина программе «Кстати».

Всю ночь дурные предчувствия не покидали Марину, и утром следующего дня она уже писала и звонила девочке с просьбой вернуть щенка, даже предлагала возместить все понесенные расходы, но ей отказали.

«Потом дочка нашла «Вконтакте» информацию, что эта девочка – живодерка. Мы начали звонить, предлагать уже любые деньги, но в ответ была только истерика. Видимо, какие-то сатанисты проводят какие-то ритуалы – именно с черными маленькими щенками», - уверена Марина.

К другому волонтеру – Сергею - девушка приехала не то с подружкой, не то с сестрой.

«Они сказали, что приехали из Балахны, - рассказывает мужчина. - Мне показалось это странным: что, в Балахне нет своих бездомных кутят? Они выбирали именно черненьких мальчиков».

«Их убивают с целью жертвоприношения»

Нижегородка Ольга Танаева – та самая, которая распространила в соцсети информацию о якобы промышляющих в Нижнем живодерах – уверена, что щенков собирают не просто так.

«Их убивают с целью жертвоприношения, иначе зачем столько именно черных кутят и котят набирать? - поделилась с «Комсомолкой» своим мнением волонтер. – Если бы тот щенок, которого отдала Марина, был жив, то его вернули бы обратно, тем более она предлагала за него деньги».

Кстати, в гуляющем по сети предостережении о возможных живодерах указаны сразу четыре номера телефонов, с которых звонили забиравшие щенков девочки. В попытке пролить хоть какой-то свет на эту загадочную историю мы позвонили по этим номерам, но все они оказались недоступны.

Действительно ли девочки, забиравшие щенков, - живодерки и что стало с попавшими к ним животными, теперь будет разбираться полиция, куда уже обратились волонтеры.

В региональном управлении МВД «Комсомолке» подтвердили информацию о том, что к ним поступило заявление от нижегородки о возможном жестоком обращении с животным, которого она отдала новому владельцу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой осуществляются мероприятия по выяснению всех обстоятельств, указанных в заявлении», - рассказали в пресс-службе ведомства.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2019 году Нижний Новгород потрясла история, когда женщина скупала маленьких щенков для лечения мужа от туберкулеза. Якобы употребляя в пищу мясо кутят, можно излечиться от этого недуга.

При этом женщина не скрывала своих намерений, а говорила волонтерам прямо: «Пусть ест на здоровье. Оно ничем не пахнет, это мясо. Даже тушенку можно делать. И так с картошечкой пожарить. Понимаете? Это серьезно! А что такого-то?».

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