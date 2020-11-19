Привет из СССР: Гигантскую надпись «Ленин» из деревьев разглядели в нижегородском лесу

Надпись, сделанная 50 лет назад, уже плохо читается. Фото: Дмитрий Учаев

Гигантскую надпись «Ленин» из деревьев в лесном массиве Нижегородской области обнаружили на спутниковых картах. Необычную находку сделал нижегородец Дмитрий Учаев, о чем он поделился в своем блоге в «Вконтакте».

Геоглиф – именно так называются различные рукотворные узоры и надписи, читаемые на поверхности земли с высоты – находится в лесу Варнавинского района. Так, на спутниковой карте видны две строки – сверху цифры «1870-1970», а снизу – «100 Ленин».

«Эту надпись сделали сотрудники местного лесничества в 1970 году, - рассказал Дмитрий Учаев. - Они вырубили лес в форме букв, которые вместе составили такую надпись. Лично для меня это филигранная работа, которая, к сожалению, спустя 50 лет уже плохо стала просматриваться».

На снимке со спутника можно рассмотреть две строки. Фото: Дмитрий Учаев.

Что есть, то есть: надпись действительно угадывается уже не слишком хорошо: «привет из СССР» совсем зарос деревьями.

Мода на подобные геоглифы пошла в 70-е годы прошлого века: гигантские надписи создавали на территории всего бывшего СССР. Чаще всего либо высаживали деревья в поле в форме слов и цифр, либо вырубали целые слова в лесном массиве. Такие «послания» есть в Башкортостане, Карачаево-Черкессии, Кемеровской, Челябинской, Ивановской, Курганской, Омской областях. Раньше геоглифы можно было увидеть только с самолета или из космоса, сейчас же можно полюбоваться ими также на спутниковых картах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!