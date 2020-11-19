Cat‘s Best – древесный комкующийся наполнитель №1 в Европе

Если у Вас в доме есть усатый питомец, то, есть и кошачий туалет, и Вам прекрасно известно, каким невыносимым может быть запах, исходящий из него.

Основное внимание в уничтожении неприятного запаха отводится наполнителю для кошачьего лотка. Суть наполнителя уже заложена в самом названии – наполнять, выполнять функцию заполняющего материала, который должен, ко всему прочему, обладать высокими показателями абсорбции запахов и влаги.

Если говорить проще – пользуясь качественным наполнителем, вы избавляетесь от луж и неприятного запаха.

Комкующийся древесный наполнитель Cat‘s Best, гарантия чистоты, комфорта и гигиены Вашего питомца и жилища.

Но, впитывать запахи и удерживать влагу – это ещё не все критерии:

Безопасность - наполнитель должен быть безопасным для здоровья животного и человека.

Экономичность – расход наполнителя должен быть относительно низким.

Простота - наполнитель должен быть простым в использовании.

Удобство – не должны возникать проблемы и неудобства при его применении и утилизации.

Существует ли такой наполнитель, который разом удовлетворял бы все требования?

Да, древесные комкующиеся наполнители Cat‘s Best - комплексное решение гигиены вашего любимца!

Пользуясь качественным наполнителем, вы избавляетесь от луж и неприятного запаха

Благодаря новой технологии усовершенствованные древесные волокна еще быстрее и эффективнее впитывают влагу (до 700% от собственного объема) и нейтрализуют неприятные запахи – лоток остается чистым без лишних усилий.

Экономичность расхода обеспечивается благодаря тому, что древесное волокно впитывает жидкость в 7 раз больше собственного объема, а это позволяет заменить 3 пакета обычного наполнителя.

Надо отметить, что общая стоимость наполнителя не ограничивается ценой за килограмм, она должна учитывать и расход наполнителя. Дешевый наполнитель, который придется менять каждую неделю, в долгосрочной перспективе может стоить больше, чем дорогой, который продолжает работать без полной замены месяц или больше.

Благодаря новой технологии усовершенствованные древесные волокна еще быстрее и эффективнее впитывают влагу.

Удобство гарантирует простая инструкция по применению - засыпьте в лоток слой наполнителя не менее 5 см. Образовавшиеся комочки можно утилизировать в городскую канализационную сеть (при этом важно учитывать локальные особенности канализационной системы). Полная замена наполнителя понадобится только через 5-7 недель.

Все наполнители Cat‘s Best на 100% натуральные и безопасные, для их производства не используются никакие химические добавки, только натуральная древесина преимущественно хвойных пород.

Для вашего удобства мы разработали несколько видов наполнителей с разными свойствами и упаковки разного веса.

Cat’s Best Original – древесный комкующийся наполнитель, рекомендованный для питомцев всех пород и возрастов. Cat’sBest эффективно поглощает влагу и запахи, легко комкуется, не пылит, можно утилизировать в канализацию.

• 2,1 кг - 1 месяц;

• 3 кг - 1,5 месяца;

• 4,3 кг - 2 месяца;

• 8,6 кг - до 6 месяцев;

• 17,2 кг - до года применения.

Разработано несколько видов наполнителей с разными свойствами и упаковки разного веса.

Cat’s Best Smart Pellets — инновационное решение гигиены длинношерстных кошек - благодаря тяжелой грануле не прилипает к шерсти и лапам, и не разносится из кошачьего туалета, комкуется, не пылит и его можно утилизировать в канализацию.

Формула расхода Cat’s Best Smart Pellets:

• 2,5 кг — 1 месяц

• 5 кг — 2,5 месяца

• 10 кг — 6 месяцев.

Cat’s Best Sensitive — разработан специально для нежных лапок (идеален для котят) - эффективно поглощает неприятные запахи, комкуется, очень экономичный и его можно утилизировать в канализацию. Cat’s Best® Sensitive содержит зеленые антибактериальные гранулы, созданные из натуральных активных компонентов, что гарантирует чистоту в лотке надолго.

Формула расхода Cat’s Best Sensitive:

• 2,9 кг — 1.5-2 месяца

Где купить?

Согласно данным компании Яндекс, Cat's Best стал выбором российских покупателей №1 в 2019 году в категории "самый экономный расход".

Логотип компании.

Приобрести древесный наполнитель Cat‘s Best можно в он-лайн и офф-лайн магазинах вашего города:

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OZON

Ядекс Маркет

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Ле'Муррр

Зоосфера

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