Активисты обвинили Никиту Михалкова в уничтожении нижегородских лесов

Никиту Михалкова обвинили в истреблении лесов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородские экоактивисты обвинили известного российского режиссера Никиту Михалкова в том, что его компания якобы вырубает нижегородские леса, при этом не заботясь об их восстановлении.

Обличительное видео разместило некое сообщество «Нижегородский экопатруль» в сентябре на своем канале в YouTube. В ролике рассказывается, что компания Михалкова ООО «Темино-Лесное», арендующее леса в Павловском районе Нижегородской области, якобы вырубает лес, нанося ущерб экологии.

Все под контролем

Режиссер Никита Михалков открыл мебельный бизнес около 12 лет назад. По данным сайта РБК, он действительно является учредителем компании ООО «Темино-Лесное», которая арендует лесные угодья в Нижегородской области.

Поместье Никиты Михалкова в Нижегородской области. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Как следует из материалов картотеки регионального Арбитражного суда, в 2009 году компания Михалкова заключила договор аренды лесных участков в Павловском районе сроком на 49 лет, размер арендной платы составляет более 10 млн рублей в год. Объем использования леса на 2020 год – порядка 30 тысяч кубометров древесины.

За комментариями мы обратились в Правительство Нижегородской области. Там нам рассказали, что департамент лесного хозяйства ведет контроль за заготовкой древесины – в частности, и в природном заказнике «Тумботинский», который входит в арендуемую территорию ООО «Темино-Лесное».

«Заготовка древесины на территории заказника осуществляется в соответствии с соблюдением режима охраны, установленного Положением о заказнике, который позволяет производить исключительно выборочные рубки, санитарные рубки и рубки ухода за лесом. Сплошные рубки на территории заказника не предусмотрены и не проводятся», - рассказали в правительстве Нижегородской области.

«Перевыполняет план»

В департаменте лесного хозяйства заявили, что в видеоролике приводится недостоверная информация относительно лесовосстановления: компания Михалкова исправно платит аренду и при этом выполняет «весь комплекс мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, обязательства по созданию объектов лесной инфраструктуры, подачи соответствующих отчетов».

«ООО «Темино-Лесное» вправе осуществлять рубку лесных насаждений в объемах, установленных договором аренды лесного участка и проектом освоения лесов», - подчеркнули в ведомстве.

В департаменте лесного хозяйства заявили, что все под контролем. Фото: Олег УКЛАДОВ

В частности, за 11 лет своей работы компания осуществила сплошные рубки на площади 622,1 га, при этом лесовосстановление произведено на площади 1161,6 га, в том числе создано 586,6 га лесных культур.

«ООО «Темино-Лесное» ежегодно перевыполняет план по восстановлению лесов: восстанавливает не только вырубаемые леса, но и гари, погибшие насаждения, производит лесовосстановительные мероприятия на пустырях и прогалинах», - уточнили в департаменте лесного хозяйства.

«Заказуха» против Михалкова?

Как пишет ряд российских СМИ, Никита Сергеевич не оставил без внимания столь неприятный выпад в свой адрес. Мэтр отечественного кино написал заявление в полицию на обидчиков с требованием привлечь их за клевету. По неподтвержденным пока данным, в МВД возбудили дело по соответствующей статье.

Многие уже назвали это видео «заказухой» против знаменитого режиссера. Уж очень подозрительно выглядит ролик, являющийся единственным видео на этом канале в YouTube. Ролик появился в сети 28 сентября 2020 года, а сам канал был создан неделей раньше. Кроме того, нам показалось странным, что в ролике защитники леса произносят местные географические наименования с ошибками в ударениях, которые очень сильно режут ухо нижегородцам.

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