13-этажный дом-волна появится на Окском съезде

Архитектура здания напоминает волну. Фото: Инстаграм @comfortsreda

Многоэтажный дом-волна появится на Окском съезде напротив Дворца правосудия в Нижнем Новгороде. Офисное здание планирует построить здесь ПАО «Ростелеком».

Как сообщается в документах на сайте администрации Нижнего Новгорода, проект внесения изменений в генеральный план города уже прошел публичные слушания. В частности, для строительства здания необходимо перевести территорию в границах улиц Малая Ямская, Окский съезд и Барминская в зону многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия. Экспозиция проекта проводилась в августе-сентябре в администрации Советского района, по итогам каких-либо замечаний и предложений не поступало.

Будущий офис «Ростелекома» представляет собой огромное 10-13-этажное здание, по форме напоминающее волну. Сюда переведут всех сотрудников компании, а также разместят центр обслуживания клиентов.

Напомним, архитектурной доминантой этой территории сейчас является Дворец правосудия, который возвышается над Окским съездом. Он был открыт в 2017 году на месте бывшей автостанции, строительство обошлось в 3 млрд рублей. Сейчас здание занимает Нижегородский областной суд.

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