Больше двух тысяч жертв: Нижегородские силовики задержали банду хакеров-вымогателей Фото: СОЦСЕТИ

Жители сразу нескольких регионов России стали жертвами банды хакеров-вымогателей. Сегодня пять участников преступной группировки были задержаны сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Эту информацию подтвердил источник «КП» в правоохранительных органах.

- Сегодня все пять участников преступной группировки были арестованы, - сообщает канал «Опер пишет». – С помощью вредоносного программного обеспечения они мошенническим путем похищали деньги пользователей популярных в России торговых площадок.

В общей сложности, с помощью этого программного обеспечения они выманили у россиян около 5,5 миллионов рублей. Через него было совершено около 1,5 тысяч операций.

Сегодня все пять участников преступной группировки были арестованы. Фото: СОЦСЕТИ

- Только за четыре месяца они смогли выманить у россиян около трех миллионов рублей, - говорится в сообщении. – Сейчас расследование этого происшествия продолжается.

Ранее все задержанные уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Они были судимы за весьма тяжкие преступления, среди которых Убийство», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Мошенничество», «Разбой», «Кража», «Незаконный оборот наркотических средств». Известно, что руководил преступной группой некто Юрий Городницкий. За техническую составляющую отвечал Илья Гусев. Также в состав группы входили казначей Артур Городницын, Роман Калугин и Александр Сироткин. Все участники группы жили на территории Нижегородской и Московской областей

- Жертвами банды хакеров, в первую очередь, становились пользователи торговых площадок, - поясняет источник. – Созданный ими вредоносный сервис собрал больше двух тысяч россиян из разных регионов страны.

Официально УФСБ по Нижегородской области эту информацию не подтверждает и не опровергает.