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Сильная метель накрыла Нижний Новгород 10 ноября

Однако снежный покров не задержится надолго
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах.

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород днем 10 ноября. Это первой снегопад нынешней осени, которая выдалась на редкость теплой и сухой.

«Такой крупный снег валит стеной, даже соседних домов не видно!» - восхищаются одни нижегородцы в соцсети.

«Главное, чтобы это закончилось к вечеру, иначе не охота стоять в пробках по дороге с работы», - сетуют другие.

Сейчас температура в Нижнем Новгороде около нуля градусов, поэтому снег мокрый, и частично уже растаял. Очевидно, что снежный покров не задержится надолго: к вечеру синоптики обещают небольшое потепление до +2 градусов.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим водителям рекомендуют помнить о дистанции, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. А автомобилистам, не успевшим переобуть машину в зимнюю резину, лучше воздержаться от поездок.

Как сообщалось ранее, дорожные службы Нижнего Новгорода в целом готовы встретить зиму во всеоружии: заготовлено необходимое количество противогололедных реагентов, пескосоляной смеси, подготовлена необходимая техника: грейдеры, трактора и прочее.

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