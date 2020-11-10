«Парковка ушла под землю»: Нижегородцев напугал «провал» грунта в ЖК «Красная поляна»

Фотография огромной ямы быстро распространилась в интернете. Фото: сообщество "Нижний Новгород без цензуры" "Вконтакте"

Огромная яма прямо на парковке в жилом комплексе «Красная поляна» напугала нижегородцев, решивших, что это провал грунта. Эффектное фото быстро разлетелось по нижегородским пабликам «Вконтакте».

«В ЖК «Красная полян ушло под землю около 40 квадратных метров парковки, - говорилось в комментарии к снимку. - К счастью, припаркованных машин на месте провала не было. Причины крупного провала грунта пока не называются».

Многие сразу забеспокоились, не угрожает ли опасность расположенным вокруг домам. Однако жильцы комплекса поспешили всех успокоить: на этом месте проводились земляные работы, или «раскопки», как их называют в народе. Данную информацию подтвердил и Нижегородский водоканал.

«Никакого провала там нет, - заверили в Водоканале. - В пятницу наши сотрудники проводили работы, после чего раскопка была отдана под благоустройство».

Так что переживать нижегородцам не о чем: скоро яму закопают и положат здесь новенький асфальт.

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