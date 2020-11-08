Нижегородский корги-полицейский побывал в гостях у Андрея Малахова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородский корги-полицейский — единственный в стране корги в полиции — буквально вчера вновь удостоился эфирного времени на ТВ. Он появился в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Посетил студию пёс, конечно же, в сопровождении своего инспектора-кинолога Ольги Чумаровой.

Это уже не первое выступление Рыжего на федеральном канале. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выпуск телепрограммы был посвящён Дню полиции, который отмечают в России ежегодно 10 ноября. А поскольку в 2020 году праздничный концерт не состоится из-за коронавируса, телеведущий Андрей Малахов решить снять новый выпуск шоу именно об этой профессии. И один из представителей стражей порядка по кличке Рыжий стал его специальным гостем вместе со своей хозяйкой, служащей в МВД кинологом. Увидеть малыша можно через 1 час и 25 минут от начала программы.

— Друзья, не будем забывать, что в полиции работают и собаки. Я познакомлю вас с уникальным псом, который может обнаружить все запрещённые вещества в вашем кармане. Это единственный полицейский-корги в нашей стране. Ему почти 10 лет, в этом году он ушёл на пенсию, — так Андрей Малахов представил зрителям четвероногого полицейского.

Увидеть малыша можно через 1 час и 25 минут от начала программы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С первых мгновений своего появления Рыжий вызвал шквал умиления со стороны гостей программы, но его хозяйка напомнила, что корги — это всё-таки овчарка, поэтому имеет способность обнаружить любые запрещённые вещества. А потому заслуживает и серьёзного отношения в том числе. Так что недооценивать этого малыша мы не рекомендуем. И хоть ему и не под силу самому забраться на высокий стол, он успешно отслужил в полиции Нижнего Новгорода долгое время. И действительно является единственным представителем своей породы в рядах блюстителей закона. Хоть и уже ушёл в отставку.

В ответ на слова хозяйки Андрей Малахов поинтересовался, насколько быстро Рыжий осваивал курс подготовки, как скоро понял, какие к нему требования. На что инспектор-кинолог ответила, что пёс очень любит лакомства и поэтому быстро сообразил, что если он найдёт наркотики — его будут кормить.

Нижегородский корги-полицейский — единственный в стране корги в полиции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— С учётом того, что конкретно эта собака очень любит кушать, он быстро понял, что, когда что-то находит — его кормят, причём кормят вкусно и много. Поэтому старается, — пояснила Ольга Чумарова. — Кроме этого он умеет, скажем так, пугать преступников. Всерьёз задержать он, конечно, не сможет, как это делают крупные овчарки. Но догнать и укусить за руку может запросто. На самом деле, задержания для этой породы собак как игра. У них запрещена агрессия к людям.

Недооценивать этого малыша мы не рекомендуем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В инстаграм-профиле любимца публики уже появились фрагменты путешествия до Москвы и ссылка на выпуск. А в тексте публикации Ольга Чумарова отметила, что выпуск получился очень праздничным и душевным. Она призналась, что поначалу они с питомцем "немного смущались", ведь бывать в компании таких знаменитых людей им приходится не каждый день. Но потом Ольга и Рыжий расслабились. Причём Рыжий смог даже вздремнуть на руках у любимой хозяйки, пока та общалась с ведущим и гостями. Взоры зрителей и телекамер ему в этом не помешали.

Посетил студию пёс в сопровождении своего инспектора-кинолога Ольги Чумаровой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я успел немного почувствовать себя звездой! — хвастается лично Рыжий в своём инстаграме. — У меня была даже своя личная гримёрка, представляете?

Представляем, Рыжий! Даже с уходом в отставку малыш не теряет свою популярность, а только набирает фанатов в интернете. Вот у кого точно жизнь с выходом на пенсию только началась.

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