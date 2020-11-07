12-летний мальчик провалился в колодец в Верхних Печёрах
Фото: СОЦСЕТИ
Сегодня в Верхних Печёрах Нижнего Новгорода ребёнок-подросток провалился в канализационный люк. Дорога на тренировку едва обошлась для 12-летнего мальчика без серьёзных повреждений и вреда для здоровья. Информация о происшествии появилась в сообществе ВКонтакте "Регион-52". Увиденным поделились очевидцы.
Произошло всё, как выяснилось, на улице Касьянова, которая располагается недалеко от торгового центра «Индиго LiFE». Прямо напротив него, на другой стороне дороги, у автобусной остановки и находился злополучный люк.
Мама мальчика высказалась насчёт произошедшего и описала ситуацию со стороны своего сына.
— Он стоял на остановке и ждал свой автобус, чтобы поехать на тренировку. Когда подъезжал один из автобусов, мой сын отошёл в сторону, чтобы до него не долетели брызги с дороги. В этот момент он наступил ногой на люк колодца и провалился!
По последующим словам матери ребёнка, две рядом стоявшие женщины кинулись на помощь мальчику. Они подхватили его и не дали провалиться полностью. Ребёнок отделался малым — у паренька ушиблена нога и он был очень напуган. Ушиб образовался в следствии того, что люк открылся и придавил ногу мальчика.
Мама ребёнка также поделилась и видео с места происшествия.
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