12-летний мальчик провалился в колодец в Верхних Печёрах Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Верхних Печёрах Нижнего Новгорода ребёнок-подросток провалился в канализационный люк. Дорога на тренировку едва обошлась для 12-летнего мальчика без серьёзных повреждений и вреда для здоровья. Информация о происшествии появилась в сообществе ВКонтакте "Регион-52". Увиденным поделились очевидцы.

Произошло всё, как выяснилось, на улице Касьянова, которая располагается недалеко от торгового центра «Индиго LiFE». Прямо напротив него, на другой стороне дороги, у автобусной остановки и находился злополучный люк.

Мама мальчика высказалась насчёт произошедшего и описала ситуацию со стороны своего сына.

— Он стоял на остановке и ждал свой автобус, чтобы поехать на тренировку. Когда подъезжал один из автобусов, мой сын отошёл в сторону, чтобы до него не долетели брызги с дороги. В этот момент он наступил ногой на люк колодца и провалился!

По последующим словам матери ребёнка, две рядом стоявшие женщины кинулись на помощь мальчику. Они подхватили его и не дали провалиться полностью. Ребёнок отделался малым — у паренька ушиблена нога и он был очень напуган. Ушиб образовался в следствии того, что люк открылся и придавил ногу мальчика.

Мама ребёнка также поделилась и видео с места происшествия.

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