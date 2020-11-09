«Сдать билеты нельзя»: В «Юпитере» перенесены десятки концертов

Концерт Валерия Меладзе поклонникам придется ждать еще целый год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородский концертный зал «Юпитер» объявил о переносе десятка мероприятий в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом учреждение сообщает на своей странице «Вконтакте». Под перенос попали запланированные на конец 2020 года концерты знаменитых исполнителей, выступления юмористов, спектакли, программы танцевальных коллективов.

В частности, нижегородцы в этом году не смогут попасть на концерты Валерия Меладзе, Льва Лещенко, Дмитрия Маликова, Тамары Гвердцители, Николая Носкова, Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, Гарика Сукачева, Михаила Шуфутинского, групп «Сплин», «Король и Шут», «Сурганова и оркестр», выступления «Уральских пельменей», Ивана Абрамова, Максима Аверина, Владимира Познера, спектакли «Папа», «Семейка Фани», «Вражда», балет Игоря Моисеева и многие другие мероприятия. Какие-то выступления отменены, какие-то перенесены на зиму и весну 2021 года, а по каким-то дата еще и вовсе неизвестна. А вот выступления некоторых артистов придется ждать целый год: так, например, Валерий Меладзе, «Сурганова и оркестр» дадут концерт в Нижнем Новгороде только в ноябре 2021 года.

При этом в «Юпитере» уверяют, что нижегородцам, купившим билеты, волноваться не стоит.

«Все купленные билеты будут действительны на новую дату и не нуждаются в обмене! Пожалуйста, сохраните ваши билеты», - предупреждают сотрудники концертного зала.

Конечно, нижегородцы отнюдь не рады такому повороту событий. Ведь билеты на концерты популярных звезд стоят немало и обычно раскупаются задолго до события, поэтому сейчас люди, имеющие на руках билеты, мягко говоря, недовольны и немного нервничают. Да что там нервничают - их охватила настоящая волна негодования.

«Кто знает, что вообще будет в следующем году! Сейчас так все непредсказуемо!» - возмущаются нижегородцы.

Однако, как пояснили в КЗ «Юпитер», вернуть деньги можно только в случае отмены мероприятия. При переносе концертов сделать этого не получится (Постановление Правительства РФ от 6 июня 2020 г.).

«На мероприятия, перенесенные во время действия режима повышенной готовности, действуют новые поправки Правительства РФ, в соответствии с которыми возврат билетов на эти мероприятия невозможен. Возврат билетов возможен, только если мероприятие было отменено. Если мероприятие было перенесено, возврат билетов не осуществляется, билеты остаются действительны на новую дату мероприятия», - подчеркнули в «Юпитере».

Некоторые нижегородцы решили терпеливо ждать перенесенных мероприятий, кто-то же намерен обратиться в суд, чтобы вернуть деньги. Руководство концертной площадки в свою очередь заявило, что делает все возможное, чтобы минимизировать потери.

«Уважаемые зрители! Мы прекрасно понимаем ваши эмоции, связанные с переносами и отменой концертов любимых артистов из-за действия в Нижегородской области запрета на проведения культурно-массовых мероприятий. Страдает вся концертная и театральная сфера, не только «Юпитер» и его гости. Со своей стороны, мы тоже принимаем все возможные действия, чтобы горечь разочарования была как можно меньше», - пояснили в администрации КЗ «Юпитер».

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