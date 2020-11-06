Резкое похолодание в Нижнем Новгороде 9 ноября 2020 года: снег и гололедица

Коммунальная техника готова к работе в зимних условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало следующей рабочей недели встретит нижегородцев резким похолоданием. На смену комфортной осенней погоде в Нижний Новгород придут заморозки, сильные ветра и осадки: 9 и 10 ноября температура не превысит +2 градуса, а ночью и вовсе опустится до -1, синоптики обещают снег с дождем.

Согласно прогнозу, дальше будет еще холоднее. Так, 11 ноября днем не выше нуля, ночью -1, при этом ожидается пасмурная погода и небольшой снег. В остальные дни недели дневная температура будет в пределах 0…+2, а ночью ожидаются морозы до -4 градусов.

В связи с этим в Нижегородской Госавтоинспекции напоминают водителям, что подобная погода может спровоцировать образование наледи на проезжей части. В первую очередь гололед может появляться на мостах и в низинах. Так что если вы еще не переобули своего железного коня в зимнюю резину – самое время это сделать, иначе дня жестянщика не миновать.

«Тормозной путь в зимнее время года увеличивается в три раза при движении по обледенелой дороге, - рассказали в ГИБДД. - Поэтому не всегда следует надеяться на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин».

Также в ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима, а пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде световозвращающие элементы, что позволит стать заметнее на дороге в условиях плохой видимости.

Дорожные службы к гололеду готовы

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, дорожные службы региона готовы к сложным погодным условиям. На данный момент технической соли заготовлено 85% от запланированного объема, пескосоляной смеси – 80%. Полную готовность противогололедных материалов планируется обеспечить к 30 ноября.

Обслуживанием дорог Нижегородской области в зимний период будут заниматься более трех тысяч человек, свыше 700 коммунально-дорожных машин, 108 автогрейдеров, 72 бульдозера, 33 экскаватора и другая уборочная техника.