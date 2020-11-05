Четырехлетняя девочка сбежала из дома в Нижнем Новгороде

В Росгвардии рассказали, как проходили поиски. Фото: Предоставлено Росгвардией

В Нижнем Новгороде правоохранители искали четырехлетнюю девочку, которая сама ушла из дома.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области, происшествие случилось в праздничный день 4 ноября в Сормовском районе. В полицию обратились взволнованные родители девочки, которые рассказали, что ребенок бесследно исчез, и найти его сами они не могут.

Полицейские тут же составили ориентировку и передали ее всем патрульным экипажам, которые немедленно отправились на поиски. К счастью, вскоре малышку удалось обнаружить в торговом центре рядом с домом.

«Группа задержания обнаружила в торговом центре на проспекте Кораблестроителей девочку без родителей, которая подходила под описание пропавшего ребенка, - рассказали в Росгвардии. - Во время разговора с девочкой выяснилось, что она самовольно ушла из дома».

В итоге все закончилось хорошо, и маленькая беглянка была передана родителям невредимой.

Кстати, в тот же день правоохранители вернули домой еще одного несовершеннолетнего, который пропал накануне в Выксе. 15-летний парень ушел из дома еще во вторник днем, и сутки о нем ничего не было известно. Юношу удалось обнаружить на Бору, росгвардейцы передали его сотрудникам полиции.

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