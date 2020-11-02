На Автозаводе обнаружили несколько крупных провалов грунта. ФОТО: Регион-52

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода местные жители обнаружили несколько крупных провалов грунта. Причем все они расположены недалеко друг от друга – между северной проходной ГАЗа и станцией метро. Об этой находке очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Целая коллекция провалов появилась между Северной проходной завода ГАЗ и входом в метро, - рассказали нижегородцы в группе «Регион-52». - Сразу оптом — 5 штук.

Обнаруженные провалы не на шутку напугали нижегородцев. Оно и понятно – для нашего города эта проблема отнюдь не новая. Достаточно вспомнить знаменитый провал на улице Горной, который на несколько лет стал настоящей притчей во языцех для нижегородцев.

Ямы появились между северной проходной ГАЗа и станцией метро. ФОТО: Регион-52

Тогда огромную зияющую пропасть, образовавшуюся прямо посередине дороги, местные жители окрестили «Черной дырой». К ее изучению даже были привлечены уфологи. Однако объяснение тогда оказалось более чем прозаическим – старый полуразрушенный коллектор. А начиналось все тоже с небольших провалов.