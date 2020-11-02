«Проехала остановку и пошла пешком»: Мать троих маленьких детей попала под поезд в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Чудовищная трагедия произошла на днях в Семеновском районе Нижегородской области – там под поезд попала 27-летняя мать троих детей. Эта жуткая история произошла вечером 30 октября.

- Так получилось, что, возвращаясь с работы домой поздно ночью, она уснула в вагоне и проехала свою остановку, - рассказал знакомый девушки. – Дожидаться обратного поезда уже не было смысла – слишком поздно было. Поэтому пошла прямо по шпалам и попала под поезд.

Как рассказывают знакомые девушки, у нее осталось трое детей, самой младшей из которых всего восемь месяцев. Тем не менее, дожидаться выхода из официального декрета женщина не стала и вернулась на работу в магазин. Там она работала допоздна, поэтому домой приходилось возвращаться уже поздним вечером.

- Мы с ней дружили 15 лет, со школы, - рассказала «Комсомолке» ее подруга Мария. – Она очень любила своих девочек. Да и как их не любить? Они все у нее умницы и красавицы. Самой старшей – девять лет. Сама она из Павлова, а в Семеновский район вышла замуж. Они там с мужем купили дом в Тарасихе.

Трагедия произошла в Семеновском районе Фото: СОЦСЕТИ

Недоброжелатели в социальных сетях тут же принялись распространять версию о возможном суициде. Дескать, женщина узнала об измене мужа и решила свести счеты с жизнью. Однако никто из знакомых даже и слушать не хочет об этой версии.

- Она не мола так поступить сама, - уверена Мария. – Она очень любила жизнь и своих детей! Не пила, не курила – в общем, хорошая женщина.

Тем временем, в Приволжском следственном управлении на транспорте уже начали доследственную проверку по данному факту.

- Вблизи станции Керженец около полуночи 30 октября поездом травмирована 27-летняя женщина, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" приносит соболезнования родным и близким погибшей женщины.