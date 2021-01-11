По данным на 01:00 11 января, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 74 439 человек. Только за последние сутки опасная инфекция была выявлено 472 новых случая заражения Covid-19. Число новых случаев заражения сейчас значительно ниже, чем это было в конце декабря – тогда ежедневный прирост составлял больше 500 человек. Сейчас к этой отметке показатели не приближаются. Тем не менее, Нижегородская область сохраняет свое четвертое место в стране по количеству заболевших. В лидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.К сожалению, растет и печальная статистика. За последние сутки от Covid-19 в нижегородских больницах скончались 18 нижегородцев. Общее число жертв с начала пандемии составило 1805 человек.Тем не менее, в ближайшее время в Нижегородской области грядет ряд послаблений. В частности, нижегородские школьники переходят на очный формат обучения. Причем это касается всех классов – от начальной школы до выпускников.