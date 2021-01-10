На днях на сайте бесплатных объявлений Avito появилось весьма необычное предложение – однокомнатная квартира в деревянном доме за семь миллионов рублей. Удивлены? Не стоит удивляться! Все дело в уникальном расположении дома – всего в пяти минутах ходьбы от нижегородского кремля.- Квартира площадью 30 квадратных метров в доме № 10 по улице Минина, - говорится в объявлении. - С отдельным входом. В отличном состоянии с мебелью. Автономное отопление, подземная парковка в аренде в рядом стоящем доме. Дом признан историческим памятником.Не сложно посчитать, что цена жилья в этом памятнике 233 тысячи за квадратный метр. Ясное дело, что львиная доля этой стоимости приходится на вид из окна. В остальном ничего впечатляющего – 6-метровая кухня, небольшая гостиная (она же спальня) и крохотные ванная с туалетом. В общем, если вы хотите узнать, как выглядит роскошь, то вам сюда.