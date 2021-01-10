Серьезная авария утром 10 января произошла на улице Горького в Нижнем Новгороде – там столкнулись такси и легковой автомобиль. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.- Девушка-пассажирка отделалась небольшими ушибами, водитель получил сотрясение, перелом бедра и перелом носа, а водителя БМВ — незначительные ушибы, - рассказал Георгий Киселев в группе «Регион-52».Вскоре информацию о происшествии подтвердили и официальные органы.- По предварительным данным, авария произошла на улице Горького в 9:20 10 января, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там произошло ДТП с участием автомобилей Киа Рио и БМВ. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Киа. Оба пострадавших были доставлены в больницу, но потом их отпустили.