Трагедией закончились новогодние праздники для жителей частного дома на улице Рижской. Там на пожаре, вспыхнувшем из-за гирлянды, в огне погибла женщина.- Утром 28 декабря на улице Рижской загорелся частный дом № 33. На место приехали спасатели: больше 30 сотрудников, десять машин, - сообщается в группе «Регион-52». - Спасти 58-летнюю хозяйку не удалось: когда огонь потушили, ее тело нашли среди развалин. Хотя шанс спастись у нее был. Когда начался пожар, она успела выбежать на улицу, но потом спохватилась и вернулась в горящий дом за документами.В ту страшную ночь в доме находились не только хозяева, но и гости. Среди них 15-летний подросток.- В ту ночь я остался ночевать у друга, - вспоминает Андрей. - Мы проснулись где-то в 7 утра и услышали, что его дедушка кричит: «Пожар!» Мы сразу побежали туда и увидели, что горит дверь. Мы побежали в другую комнату и вылезли через окно, а потом нас повели в машину греться недалеко от этого дома. А вот его бабушку спасти не удалось.В результате пожара половина дома сгорела полностью. Вторая – тоже не подлежит восстановлению. Вся пострадавшая семья теперь живет в квартире.