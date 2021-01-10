По данным на 01:00 10 января, общее число зараженных коронавирусом достигло 73 967 человек. За прошедшее сутки в Нижегородской области было выявлено 443 новых случая заражения. При этом по сравнению с данными на конец декабря 2020 года, число новых случаев заражения в Нижегородской области начало снижаться. Наибольшее число заболевших в нашем регионе было зафиксировано 1 января 2021 года – 506 человек за сутки. С тех пор число новых заболевших неуклонно снижается.К сожалению, растет и печальная статистика. За последние сутки от коронавируса в регионе скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число погибших с начала пандемии составило 1787 человек. При этом Нижегородская область остается на четвертом месте в стране по количеству заболевших.- Нижегородская область остается на четвертом месте в России по количеству заболевших коронавирусом, - сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. – Лидерами этого печального рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.