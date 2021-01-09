Возмутительная история произошла на днях в Кстовском районе Нижегородской области – здесь молодая девушка с ребенком за один день пострадали и в ДТП, и от рук мошенников.- Вечером 6 января моя сестра с ребенком возвращались в Нижний Новгород по Казанской трассе, - рассказал «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» Александр Стожков. – На подъеме возле Ветчака в Кстовском районе сестра случайно колесом зацепила обочину, машину стало заносить – и она слетела с дороги. От сильного удара она потеряла сознание. Очнулась уже тогда, когда ее вытащили из машины.К тому времени на выручку пострадавшей женщине набежало много людей. Однако среди них оказались и те, кто решил попросту нажиться на чужом горе.- Осмотревшись вокруг, сестра обнаружила, что у нее пропала сумка, - рассказывает Александр. – А там было все – документы, карточки, кошелек. Она сообщила о случившемся в полицию. Там признали, что подобное действительно случается во время ДТП. Вот только отыскать виновника, как правило, не удается.Если с утратой денег и банковских карточек девушка уже более или менее смирилась, то вот без документов ей приходится особенно туго. Даже получить медицинскую помощь она сейчас не может.- На данный момент сестре оказана скорая помощь, но требуется более серьёзное обследование, - пояснил Александр. – А для этого нужны документы, восстановить которые она не в силах, так как ей тяжело передвигаться.Получается, замкнутый круг. Сейчас единственная надежда остается на то, что воришки, вытащив деньги, документы попросту выкинули. Там были паспорт, свидетельство о рождении, документы на автомобиль и водительское удостоверение на имя Грубовой Э. С. Если кто-то их отыщет, просьба позвонить брату пострадавшей нижегородки по номеру 89087250802.