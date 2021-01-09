Столь ожидаемые россиянами новогодние каникулы подходят к концу. А значит, самое время подвести итоги этих праздничных дней. Яркими событиями и новыми впечатлениями эти дни запомнились не только рядовым россиянам, но и звездам. «Комсомолка» собрала самые впечатляющие снимки звезд за время новогодних каникул.Актриса Ирина Пегова в эти праздники успела практически невозможное: поработать, попробовать новые салаты и пройти 30 километров пешком.- Сыграно два спектакля, съедено столько, что стыдно сказать! Пройдено около 30 километров! – поделилась впечатлениями актриса.Ну, а под занавес новогодних праздников и так изрядно похудевшая актриса решила заняться спортом. На своей странице в Инстаграм она поделилась видео занятиями на петлях. Поклонники от такого экстрима пришли в восторг.Для братьев Кристовских из Uma2rman праздники прошли в атмосфере сказки. Причем они стали ее героями и непосредственными участниками. Ради этого Владимир Кристовский облачился в костюм Деда Мороза, а Сергей Кристовский – в костюм зайчика. И все это на мотоциклах!- С наступающим Новым годом! Желаем счастья, удачи, здоровья! – обратились к своим подписчикам браться на своей странице в Инстаграм.А вот Наталья Водянова предпочла провести эти дни в тесном семейном кругу, в теплом рождественском свитере, которым она не преминула похвалиться в соцсетях.- Не спешу прятать рождественские свитера с мишкой , - поделилась модель на своей странице в Инстаграм.По словам самой супермодели, прошедший 2020 год она и встретила, и проводила в России.- Первого января 2020 я привезла Максима в Москву на 24 часа волшебства и балета, - поделилась воспоминаниями Наталья Водянова. - А под занавес года в декабре Лукас, Нева и Виктор отправились со мной в путешествие за полярный круг. Я бесконечно благодарна родным и Родине за эти впечатления.