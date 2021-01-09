Специалисты приступили к реставрации входов и ограды парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. По оценке реставраторов, это самый сложный и трудоемкий объект на территории парка. Об этом сообщается в официальной группе парка «Швейцария» в контакте.- К моменту благоустройства этот объект находился в аварийном состоянии и мало чем напоминал ограду, задуманную в 50-х годах архитектором Вадимом Воронковым, - рассказывают специалисты. – Чтобы вернуть ограде первоначальный облик, решено снести временные постройки, изуродовавшие входные группы. Также на фасадах планируется заменить окна и двери, признанные исторически недостоверными. Покрытия кровли и лестничных маршей будут восстановлены, а на входных группах появятся водостоки и пандусы.Сейчас там уже идет замена кирпичных столбов и фундамента под цоколь ограждения. Все реставрационные работы планируется завершить к лету 2021 года. К этому же времени будет завершено благоустройство самого парка.- В ходе реставрации будут восстановлены утраченные или поврежденные декоративные элементы ограды, - объясняют специалисты. – А металлические части решеток будут реставрироваться на заводе.