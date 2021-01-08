В Нижнем Новгороде бывшему боксёру выдвинуто обвинение по делу об избиении пятилетнего сына. Обвиняемому 36 лет и он якобы старался привить сыну любовь к спорту. Метод он выбрал нестандартный и весьма жестокий. Предполагается, что в процессе тренировок он переусердствовал и нанёс ребёнку серьёзные увечья. Мальчик получил ряд травм, включая перелом бедра и трещину в одной из костей правой руки.На сайте прокуратуры значится, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Прокуратура Приокского района провела проверку и установила, что отец мальчика долгое время жестоко обращался с ним. Именно в результате этого ребёнок получил травмы. Материалы дела были направлены в полицию, где мужчину обвинили по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряжённого с жестоким обращением с ребёнком. Какая-либо другая информация пока не предоставляется.\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" будет следить за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!