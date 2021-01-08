Сегодня в нижегородских группах в социальных сетях появилась история о \\"воскресшем\\" мужчине в одном из городских моргов, которая стала стремительно набирать обороты популярности. Якобы мужчина 56 лет три дня пролежал в холодильнике, а затем просто проснулся, встал... и пошёл к санитарам. Мужчине даже выдумали имя — Виктор Самохвалов. Но нижегородский Минздрав, проведя тщательную проверку, утвердил, что это — лишь леденящая душу выдумка. Региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов очень осуждающе прокомментировал новую городскую байку:— Противно это всё, если честно.Он посвятил истории длинный пост в своём Instagram, где поделился размышлениями на этот счёт и деталями проверки. Но сначала перескажем подробности легенды: 56-летний Виктор почувствовал себя плохо три дня назад, позвонил соседке, позвал на помощь, а та вызвала скорую. После чего мужчина уже ничего не помнил. Следующее, что с ним случилось — он очнулся в страшном холоде и испытал настоящий ужас. Феноменально, но он сам выбрался из холодильника и просто вышел к санитарам, чем \\"чуть не напугал их\\". Плохо мы представляем себе будни наших санитаров. Главный вопрос истории — как человек смог выжить три дня в морозилке?На него ответил Давид Мелик-Гусейнов, пока развенчивал нижегородский миф:— Три дня в холодильнике. Без одежды. И уж совсем наше внутреннее — не лежат трупы в моргах три дня без вскрытия. Есть регламенты и процедуры.В остальном министр объяснил, что в новогодние праздники кто-то просто решил поднять активность своего новостного ресурса на доверчивых читателях.— Вполне оправдано биологическое внимание людей к таким темам. Срабатывает правило трёх С — смерть, страх и секс. Люди читают, пересылают друг другу... а чьи-то рейтинги растут, — рассуждает Давид Мелик-Гусейнов, явно осуждая сочинителей истории. — Вот и в эти новогодние праздники кто-то решил наверстать упавшие до нуля рейтинги. Правда история, которую тщательно упаковали, с большой бородой . Самая древняя байка — ожил мертвец. Да ещё где ожил. Не дома. И даже не в бане. А в морге. Прям в холодильнике.Министр назвал историю \\"глупой до безобразия\\". Он уточнил, что несмотря на светлый праздник, была собрана команда и начато расследование.— Суперпрофессионал, главный патанатом области, доктор медицинских наук Анна Артифексова каждый час даёт отчёт о ходе расследования. Звоним в СМИ первоисточник. Там говорят, что информация конфиденциальная. Ни ФИО воскресшего, ни данных по санитарам морга. Ни даже названия больницы.По словам руководителя нижегородского Минздрава, в 30-летней медицинской практике Анны Артифексовой таких прецедентов в морге вообще не случалось. Все медики региона подтвердили, что в ни в одном из 45 патологоанатомических отделении Нижегородской области этого не произошло.— История хоть и со счастливыми концом, но лучше её было публиковать в художественной прозе «Вечера на хуторе 2», — подытожил Давид Мелик-Гусейнов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!