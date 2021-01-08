Прошедшее Рождество в этом году отметилось пожаром не только в квартире олимпийской чемпионки Шкурихиной, но и пожаром в частном доме в Кстовском районе Нижегородской области. В деревне Фроловское сгорел жилой частный дом. Деталями, фото- и видеоматериалами происшествия поделились пресс-служба ГУ МЧС России по региону и очевидцы события.По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть вчера, 7 января, в 12:33. Пожарно-спасательные бригады прибыли на место спустя 5 минут после того, как вызов был принят. Там они обнаружили открытое горение дома по всей площади.Страшными кадрами вовсю полыхающего дома поделились местные жители, наблюдавшие трагедию. Особенно ужасают снимки с воздуха — огонь бушует, чёрные клубы дыма валят со всего участка. Огромный столб чёрного дыма виден с любого уголка округи. А соседние дома и постройки стоят пугающе близко к горящему дому.МЧС установило, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Дом сгорел практически дотла. Особенно ведомство отмечает, что последствия пожара усугубило позднее его обнаружение. И как следствие — позднее сообщение о нём в пожарную охрану. Но главное, что пожар не унёс за собой жизни, а также не оказалось и пострадавших.В тушении пожара участвовали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Предположительная причина пожара ещё выясняется. Возможно, ею стала неисправность дымовой трубы или её неправильное устройство.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!