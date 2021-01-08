Олимпийская чемпионка, а также чемпионка Мира и Европы по художественной гимнастике Дарья Шкурихина просит своих подписчиков и всех неравнодушных нижегородцев о материальной помощи. Сейчас, когда многие ценные вещи, технику и сбережения уничтожил огонь, финансовая поддержка Дарье необходима. Дороги будут каждые сто рублей. Помочь пострадавшей можно, отправив средства на счёт банковской карты, привязанной к номеру телефона: 8 (961) 633-88-86.— Благодарю, что все живы! Благодарю, что беспокоитесь! Благодарю за каждые 100 рублей! — обратилась к своим подписчикам Дарья в Instagram.В разговоре с \\"Комсомольской правдой\\" в Нижнем Новгороде\\" чемпионка отметила, что невзирая на ужас случившегося, главное для неё — ничьи жизни не пострадали, а значит, \\"это не трагедия\\". Ведь пожарным удалось спасти даже кошку с шиншиллой, живших дома у девушки.Напомним, пожар в квартире Дарьи Шкурихиной случился вчера, в рождественскую ночь. Обоняние спортсменки ещё не восстановилось после перенесённого коронавируса, поэтому сразу почувствовать запах гари она не смогла.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!