Еще 464 человека заболели коронавирусом в Нижегородской области за последние сутки. 14 пациентов с этим диагнозом, увы, скончались – таковы данные официальной статистики на 01:00 7 января 2021 года.Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 72654 человек, 1742 из них скончались. Показатель летальности по нашему региону составляет 2,4%.С марта в Нижегородской области было проведено почти два миллиона тестирований на COVID-19. Только за последние сутки медики взяли 4,5 тысячи таких анализов.По данным регионального минздрава, коечный фонд в больницах Нижегородской области на сегодняшний день загружен на 75%. От COVID-19 уже излечились 64 931 нижегородцев.В последнее время число новых заражений, к счастью, не превышает 500 человек в сутки, хотя еще в последние дни декабря ежедневно регистрировалось больше.Напомним, массовая вакцинация населения Нижегородской области, предположительно, начнется в конце января. Сейчас прививки от коронавируса доступны медикам, учителям, соцработнкам и волонтерам.