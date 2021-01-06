По данным на 01:00 6 января, в Нижегородской области зарегистрировано 72190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В последние дни количество новых случаев заражения пошло на спад, что не может не радовать: так, если в последних числах декабря ежедневно регистрировалось более 500 заболевших, то за последние сутки их число снизилось до 405 человек.Однако несмотря на это, ситуация в Нижегородской области с заболеваемостью COVID-19 все еще остается напряженной: наш регион занимает четвертое место в России по числу зараженных, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Подмосковью. С начала пандемии в Нижегородской области скончались 1728 человек, 18 – за последние сутки. Летальность в нашем регионе от коронавирусной инфекции составляет 2,39%. Это не самый высокий, но и не самый низкий показатель по стране. Для сравнения, аналогичный показатель по Москве – 1,39%, Санкт-Петербургу – 3,10%, а по Ростовской области – 4,01%.64 472 нижегородцев уже вылечились от новой коронавирусной инфекции. Напомним, в конце прошлого года в регионе началась вакцинация от COVID-19. Правда, прививки делают пока только медикам, учителям, соцработникам и волонтерам, однако ожидается, что уже в конце января 2021 года вакцинация станет массовой.