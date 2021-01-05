Крупная коммунальная авария произошла в Дзержинске ранним утром 5 января. Там из-за прорыва на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды остались около сотни домов, больница и социальный приют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным мэрии Дзержинска, прорыв произошел в 6:30 на улице Студенческой в районе дома № 27А. В соцсетях уже появилось видео, как фонтан с большим напором бьет прямо из-под земли.В результате из-за потери теплоносителя произошло отключение центрального отопления по следующим адресам:ул Черняховского, 23,27,28,29,33пр-кт Чкалова, 26/24,28,29,46,48аул Чапаева, 10,22,22а,26/27пер Учебный, 1,3,3а,5,5а,7,8,9ул Суворова, 28,30,30а,30б,32,33,34,37,38,39,40,40а,42ул Студенческая, 19,20,21,21а,22,27а,27б,27в,34аул Пирогова, 35вул Островского, 4а,7,12,16ул Матросова, 16,18пр-кт Ленина, 81/5,83/14,85,87,89,90,91,92,93,94,94а,95,96,97,99,101,105,105аул Клюквина, 5,7,9ул Гастелло, 5,7/17,10/15,13ул Ватутина, 3,5,7ГБУЗ НО БСМП (Пациентам выданы дополнительные укрывные материалы).Горячее водоснабжение отключено в домах:пр-т Чкалова, 26/24,28,29ул Чапаева, 10,22,26/27пер Учебный, 3аул Студенческая, 27в,34аул Пирогова, 3,5,7,35вул Панфиловцев, 9,12,13ул Матросова, 25 пр-кт Ленина, 87 пр-кт Дзержинского, 36ул Гастелло, 13 ГКУ Соцприют (имеются водонагреватели)Сейчас ремонтом магистрального трубопровода и устранением последствий аварии занимаются специалисты. Ремонтные работы планируется завершить до 18 часов сегодняшнего дня.