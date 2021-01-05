Тревожное утро выдалось 5 января для посетителей и сотрудников гипермаркета «Окей», что на улице Деревообделочной в Нижнем Новгороде. Сегодня там около 11 утра произошел пожар, все были срочно эвакуированы.Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожару был присвоен ранг №2.«К моменту прибытия пожарных подразделений происходило горение имущества в кафе на первом этаже. Эвакуировано 70 человек, в том числе пятеро детей», - рассказали в ведомстве.Огнеборцы справились с возгоранием за 20 минут, потушив огонь на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается.Согласно информации сервиса «2Гис», в здании гипермаркета «Окей» на Деревообделочной расположена кофейня \\"Сладкий Горький\\", однако оперативно связаться с руководством кафе на момент публикации не удалось. «КП – Нижний Новгород» продолжит следить за развитием событий.