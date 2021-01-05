Настоящее новогоднее чудо произошло в эти праздничные дни в Нижнем Новгороде. Члены экипажа пожарного судна спасли тонущего пса, в то время как вокруг не было ни души и помощи, казалось, ждать неоткуда. На беду указала другая собака, которая металась по кромке льда, привлекая тем самым внимание людей.Эта история произошла на днях в Молитовском затоне на Оке – место здесь достаточно безлюдное. Пока одни нижегородцы доедали новогодние салаты, другие несли службу. В числе последних - члены экипажа пожарного корабля «Вьюн»: в один из праздничных дней они были на работе: совершали обход судов и осмотр акватории реки.«В какой-то момент пожарные увидели собаку, которая металась по кромке льда и вела себя крайне беспокойно, - рассказали подробности в ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Приглядевшись, они увидели вторую собаку, которая провалилась в промоину и безуспешно пыталась спастись».Не раздумывая ни секунды, мужчины бросились на помощь терпящему бедствие псу. Надели спасательные жилеты, взяли веревку, какие-то инструменты и поспешили к месту происшествия.«Один из пожарных подполз к краю промоины, а остальные страховали его. В результате собаку схватили за ошейник и вытащили из воды. Затем на руках отнесли животное на корабль, закутали в одеяла и положили отогреваться», - рассказали сотрудники МЧС.Удивительно, но все время спасательной операции вторая собака не отходила от своего четвероногого товарища ни на шаг и провожала до самого корабля. Вот она – настоящая преданность! Все-таки людям есть чему поучиться у братьев наших меньших.Когда спасенная собака пришла в себя и отогрелась, пожарные накормили животных и отпустили. Мужчины даже записали короткое видео, где рассказали о своем подвиге.«Сейчас было спасение «маленькой» собачки. Все успешно прошло, все живы-здоровы», - не скрывая радости, рассказал один из членов экипажа.