В ночь с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова в храмах и монастырях Нижнего Новгорода будут совершаться рождественские богослужения. Праздничные мероприятия пройдут в 65 храмах города, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.По традиции центром празднования Рождества Христова в Столице Приволжья станет кафедральный собор в честь святого благоверного великого князя Александра Невского: там в 00:00 7 января митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию.Рождество – один из главных христианских праздников. Он посвящен рождению Господа Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. После Рождества до 19 января продолжаются Святки – святые дни, в течение которых отмечается праздник. В эти дни пост отменяется.С полным списком храмов Нижнего Новгорода и расписанием рождественских богослужений можно ознакомиться здесь.