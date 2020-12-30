Движение транспорта в Нижнем Новгороде изменится в новогодние праздники. Эти изменения связаны с проведением фестиваля «Горьковская елка».- До 23:00 14 января в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, - говорится в сообщении городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. - До 23.00 11 января 2021 года будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до улицы Варварской, улице Минина на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова. В этот же период будет ограничено движение транспорта по улице Ульянова на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, по Верхневолжской набережной на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова и Георгиевскому съезду.На два часа прекратится движение транспорта и по Нижневолжской набережной. Ограничение будет действовать на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января.Эти ограничения отразятся и на работе общественного транспорта. В связи с проведением фестиваля изменятся маршруты сразу нескольких автобусов.- Автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади Сенной и по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской в обратном направлении, - сообщили в департаменте транспорта. - Автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т 45 будут курсировать по площади Минина и Пожарского, улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади Сенной и по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского в обратном направлении. Автобусы А-1, А-68 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского (в районе Дворца труда).