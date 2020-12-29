Страшное ДТП произошло на днях в городе Богородске Нижегородской области. Там пьяный водитель «Лады» сбил 55-летнюю женщину, которая везла на санках свою внучку. Женщина скончалась на месте.Трагедия произошла в 19 часов 27 декабря на улице Чкалова. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения – ролик размещен в интернет-сообществе «Регион 52». На кадрах видно, как женщина с санками неспешно прогуливается, как вдруг сзади на высокой скорости появляется машина, которая буквально на полном ходу таранит пешеходов. Только чудом двухлетняя малышка осталась жива: видимо, бабушка в последний момент смогла оттолкнуть от себя санки. Сама женщина погибла еще до приезда «скорой».Как оказалось, 37-летний водитель «Приоры» был пьян – поэтому гнал по заснеженной дороге и даже не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить столкновение. По данным областной Госавтоинспекции, стаж вождения мужчины составляет всего один год.«Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Как пишут в соцсетях местные жители, дорога, по которой шла бабушка с ребенком – грунтовая, по ней всегда ходят пешеходы, так как зимой больше там идти негде.