Скоро Новый год, и в преддверии праздника дети традиционно получают подарки от администрации. Однако у многих мамочек возникает ряд вопросов по этому поводу: кому положены новогодние подарки 2021 в Нижнем Новгороде, где их выдают? Мы получили информацию, что называется, из первых рук – рассказываем и вам.Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сладкие подарки получат все ребята, посещающие детские сады, а также ученики 1-4 классов муниципальных школ.«В образовательные учреждения Нижнего Новгорода было доставлено более 137 тысяч сладких подарков, в состав которых входят шоколадные конфеты, вафли, мармелад и леденцы. Выдача подарков организованным детям, посещающим детские сады и школы, проходит до 29 декабря включительно», - сообщили в мэрии.Сладкие новогодние подарки будут вручать непосредственно в детских садах и школах. Вручение состоится с учетом соблюдения всех необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.Кроме того, подарки получат также дети из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода. При этом муниципальный подарок ребенок сможет получить только один раз: либо в учреждении образования, либо по линии департамента социальной политики.Подарками от департамента по социальной политике обеспечиваются:- Дети из многодетных малообеспеченных семей - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет.- Дети одиноких малообеспеченных матерей - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет.- Дети из приемных семей и опекаемые дети - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет.- Дети из семей, где оба или единственный родитель инвалиды, - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет.- Дети из семей, где оба или единственный родитель пенсионеры, - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет.- Дети из семей безработных, где оба или единственный родитель безработный, - учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет;- Дети-инвалиды в возрасте от 1 года до 18 лет.