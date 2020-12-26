Серьезное ЧП ночью 26 декабря произошло на железной дороге в Нижегородской области – там сошел с рельсов грузовой поезд. Причиной стал образовавшийся карстовый провал длиной 20 метров.- Примерно в половине первого ночи грузовой поезд на 226 километре перегона Арзамас – Пешелань сошел с пути одной колесной парой, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. – Причиной стал обнаруженный карстовый провал под железнодорожным полотном. Машинист экстренно затормозил, из-за чего поезд и сошел с рельсов.По данным ведомства, размер провала составляет около полуметра шириной и двадцать метров длиной.- Уже в 2 часа 15 минут локомотив подняли на пути, - говорится в сообщении. - Работы по восстановлению пути удалось завершить к восьми часам утра. Из-за этого произошла четырехчасовая задержка пассажирского поезда Москва-Первомайск. Его пассажиров отправили на станцию назначения автотранспортом.В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка. В случае выявления нарушения законодательства при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта, будут приняты меры прокурорского реагирования.