Кум, брат и сват - почти всех своих родственников и друзей заманил бывалый рецидивист из Нижнего Новгорода. Всего больше десяти человек. Преступная группировка промышляла похищением иномарок.- По версии следствия, несколько участников сообщества покупали не подлежащие восстановлению иностранные автомобили, а затем подыскивали на территории Нижнего Новгорода такую же исправную иномарку. Они выбирали схожую по цвету, году выпуска и техническим характеристикам машину. При помощи специального устройства они вскрывали и угоняли подходящие машины, - рассказали в МВД России. – Вслед за этим преступники прятали эти автомобили у себя, заменяли номерные агрегаты и идентификационные номера исправных автомашин на детали кузова приобретенных ранее битых иномарок. После всех манипуляций транспортные средства продавались гражданам, не подозревающим о подмене.В этой группировке все роли были четко распределены. В общей сложности, в нее входили четыре структурных подразделения.- Подозреваемые соблюдали строгие меры конспирации. Общение между ними в основном проходило по радиостанциям. А во время разговора использовались кодовые слова и фразы, - рассказали в полиции.- Это было в августе 2019 года, - вспоминает одна из потерпевших. - Я приехала в пятницу вечером домой, возле подъезда припарковала автомобиль. А когда на следующее утро вышла из дома, то машины уже не было. Я сначала подумала, что ее эвакуировали, но ни в одном из пунктов ее не нашла. При этом брелок показывал, словно я сама открыла свой автомобиль среди ночи.Впрочем, привлекали похитителей не только автомобили. Взломав гаражи, они были не прочь поживиться всем, что там найдут.- Они похищали электроинструменты, колеса и многое другое, - рассказали в МВД России. - Украденные вещи хранились в специально арендованном гараже, после чего сбывались на онлайн-площадках в сети Интернет.Сейчас в отношении этой банды возбуждено больше 50 уголовных дел. По предварительным данным, им удалось похитить 19 автомобилей на сумму 17 миллионов рублей. 12 из них удалось отыскать. Местонахождение еще семи машин пока не установлено.