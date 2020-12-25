По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня, 25 декабря, во второй половине дня синоптики прогнозируют метели и отдельные порывы южного ветра со скоростью до 16 метров в секунду, а также местами возможен сильный снегопад на территории Нижегородской области. Отчего на дорогах вероятно возникнут снежные накаты, гололедица и снежные заносы. Длиться эти погодные условия будут на протяжении ночи на 26 декабря, субботу.ГУ МЧС России по региону обращается к жителям с предупреждением, что вероятность возникновения ЧП на территории Нижегородской области повысится. Подразумеваются повреждения линий электропередач и линий связи, нарушения в работе систем ЖКХ. Кроме того, слабоукреплённые или ветхие конструкции могут повредиться или обрушиться. Как и деревья со слабыми корнями. Самое пугающее – это строительные краны, которые также угрожают своим падением.Предполагается увеличение количества ДТП и заторов на трассах. К сожалению, в таких условиях чаще всего регистрируется и повышенное число травматизма среди населения. Могут упасть сосульки или снежные массы с крыш зданий.В связи с чем нижегородское МЧС призывает горожан к осмотрительность, предельной осторожности и делится рекомендациями!Рекомендации ГУ МЧС России по Нижегородской области:- При получении предупреждения о сильной метели: плотно закрыть окна и двери (важно сохранить тепло, герметизирован помещение);- Убрать с балконов и подоконников вещи, которые может подхватить и унести ветер;- Если в доме отключился свет – советуется использовать эл. фонари, а в обращении с открытым огнём быть предельно начеку;- Если сильный ветер застал вас на улице – постарайтесь укрыться в ближайшем здании, но главное – держаться в стороне от деревьев, ветхих построек и линий электропередач! И не оставляйте рядом с ними свои автомобили;- Если вы увидели оборванные провода – нужно сообщить администрации населённого пункта;- Держитесь на безопасном расстоянии от стен зданий и крыш!- Не выпускайте детей на улицу без сопровождения взрослых;- Пожилым или больным людям не следует гулять в одиночестве;- Будьте предельно внимательны при переходе проезжих частей – видимость значительно ухудшится!Конечно, от поездок на машине лучше воздержаться, если это возможно. Если случай особый и поездка неотложная, то:- Максимально сбавьте скорость, держите достаточную дистанцию, исключите резкие торможения!- Будьте предельно внимательны вблизи пешеходных переходов и перекрёстков.За пределами населённых пунктов МЧС рекомендует двигаться только по шоссе или крупным дорогам. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.Если положение вынудило вас остановиться на дороге, то следует подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, повесить яркую ткань, если имеется, на антенну автомобиля. И ждать помощи, сидя в машине. Оставив мотор включённым ради тепла, не забудьте слегка приоткрыть окно для вентиляции! Иначе есть риск отравиться угарным газом.Берегите себя и окружающих!К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!